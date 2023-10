Blutspenden im Lahn-Dill-Kreis: Wie läuft das eigentlich ab?

Pünktlich um 15 Uhr stehe ich vor der Gemeindehalle Scheldetalschule in Niederscheld. Hier bin ich eindeutig an der richtigen Adresse. Denn auf dem Parkplatz entdecke ich einen riesigen Blutspende-Bus. Noch ist nicht viel los und ich habe ein wenig Zeit, mir den Ort anzugucken, an dem ich gleich Blut spenden werde. Direkt am Eingang stehen zwei ehrenamtliche Helferinnen vom DRK. Hier werden die Personalien der Spender überprüft. Dazu muss der Personalausweis vorgezeigt werden. Da ich zum ersten Mal Blut spende, habe ich noch keinen Blutspenderausweis. Diesen erhalte ich in circa vier Wochen. Und in dem ist dann auch meine Blutgruppe vermerkt. Am Nebentisch stehen kostenlose Getränke bereit. Ich schnappe mir noch schnell ein Wasser – viel trinken kann ja nicht schaden.