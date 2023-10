Blutspenden: Wem kann ich mit meiner Blutgruppe helfen?

500 Milliliter Blut werden einer Person abgenommen. Meistens dauert das circa zehn Minuten. Danach werden die Blutkonserven in ein Labor gebracht und dort unter anderem auf Infektionskrankheiten wie HIV oder Syphilis untersucht und die Blutgruppe wird bestimmt. Anschließend wird das Blut aufbereitet. Bedeutet: Das Blut wird in rote Blutkörperchen, in Blutplättchen und in Plasma aufgetrennt. Anschließend erfolgt dann der Weitertransport in nahegelegene Kliniken und Praxen. Damit die Blutspende jedoch kranken oder verletzten Menschen zugewiesen werden kann, wird eine Kreuzprobe durchgeführt. Dort wird überprüft, ob Spender- und Empfängerblut verträglich sind. Ist das der Fall, erhält der Empfänger die Blutspende.