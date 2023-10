Brand in Dillenburger Kneipe „U-Boot“: 100.000 Euro Schaden

Dillenburg. Immer wieder bleiben Passanten am Montag in der Dillenburger Fußgängerzone stehen. „Gar nicht gut“, sagt ein Mann, als er hinter die rot-weiße Absperrung blickt. An dem Fachwerkhaus in der Hauptstraße sind die Spuren des Wochenendes auch zwei Tage später unübersehbar: Ein Feuer hat die Kultkneipe „U-Boot“ am frühen Samstagmorgen schwer beschädigt.