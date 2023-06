Brückenbauer, Chancengeber und Berater

33 Jahre Integrationsfachdienst: Dazu gratuliert als Hauptredner Jürgen Länge, der auf die Bedeutung des Fachdienstes für die Integration von Menschen mit Schwerbehinderung in den ersten Arbeitsmarkt verweist. (© Diakonisches Werk an der Dill)

33 Jahre Integrationsfachdienst: Dazu gratuliert als Hauptredner Jürgen Länge, der auf die Bedeutung des Fachdienstes für die Integration von Menschen mit Schwerbehinderung in den ersten Arbeitsmarkt verweist. (© Diakonisches Werk an der Dill)

Der Integrationsfachdienst (IFD) des Diakonischen Werkes an der Dill in Dillenburg bietet seit 33 Jahren seine Hilfen an - eine Feierstunde