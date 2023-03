Dillenburg. Wegen einer umfangreichen EDV-Umstellung ist das Bürgerbüro im Stadthaus - Herefordhaus am Bahnhofsplatz am Donnerstag, 30. März, und am Mittwoch, 19. April. geschlossen. Für diese beiden Tage können auch keine Termine online vereinbart werden. In wirklich dringenden und nicht aufschiebbaren Angelegenheiten können sich Bürger an diesen beiden Tagen per E-Mail an buergerbuero@dillenburg.de an das Bürgerbüros wenden.