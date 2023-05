Bürgerfrühschoppen beim THW Dillenburg

Dillenburg. Das Technische Hilfswerk veranstaltet an Himmelfahrt, 18. Mai, wieder seinen Dillenburger Bürgerfrühschoppen. Dazu wird von 10 bis 17 Uhr auf das THW-Gelände in der Alten Rheinstraße bei freiem Eintritt eingeladen. Die Möglichkeit, nach dreijähriger Corona-Pause gemeinsam ein paar nette Stunden zu verbringen, wird mit zünftiger Volksmusik untermalt. Dafür sorgt das Trio „Krainerlogie“ aus Lich. Mit Gitarre, Akkordeon, Kontrabass und Gesang präsentieren sie Oberkrainer-Musik. Die Mannschaft des THW-Fördervereins bietet außerdem zünftige Verpflegung an. Kühles für alle Geschmacksrichtungen gibt es an der Getränketheke, heißen Kaffee an einem eigenen Stand. Neben den obligatorischen Bratwürstchen vom Grill werden die beliebten Hatscheln frisch zubereitet. Das Kuchenbüffet ist mit reichlich Süßem bestückt, selbst gebacken von den Frauen und Freundinnen der THW-Einsatzkräfte. Der Bürgerfrühschoppen ist auch ein guter Anlaufpunkt für Wanderungen oder Fahrradtouren. Der THW-Stützpunkt in der Alten Rheinstraße 44 befindet sich am Dillenburger Stadtrand Richtung Donsbach hinter der Autobahnbrücke. Tische und Bänke werden auf dem Hofgelände aufgestellt, bei schlechtem Wetter in der großen Fahrzeughalle.