Bushaltestelle in Eibach am Montag gesperrt

Dillenburg-Eibach. Die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil teilt mit, dass am Montag, 25. Septeber, von 16 bis 23 Uhr die Haltestellen Eibach, Im Born und Schulstraße nicht angefahren werden können. Fahrgäste können in dieser Zeit an der Haltestelle, Dillenburg, Hohl zu- bzw. aussteigen. Grund dafür ist eine Veranstaltung in Eibach durch die die Wendemöglichkeit für Linienbusse auf der Linie 101 (Dillenburg-Hirzenhain) nicht gegeben ist.