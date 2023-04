Busparkplatz an der Goldbachschule gesperrt

Dillenburg-Frohnhausen. Die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil teilt mit, dass die Haltestellen auf dem Parkplatz an der Goldbachschule in Frohnhausen in der Zeit vom Dienstag, 2. Mai bis Freitag, 5. Mai, von den Linien 102 (Dillenburg – Sechshelden – Haiger), 106 (Roßbachtal /Dilltal – Haiger) und 302 (Dillenburg – Eschenburg – Dietzhölztal) nicht angefahren werden können. Es wird eine Ersatzhaltestelle oberhalb der Goldbachschule in der Königsberger Straße eingerichtet.