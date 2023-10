Dillenburg. Anlässlich des Hubertus-Marktes in Dillenburg vom 29. Oktober bis 1. November (Sonntag bis Mittwoch) können die Haltestellen „Gestüt“ und „Johann-von-Nassau-Schule“ in der Wilhelmstraße von den Linien 100, 101 und 102 nicht angefahren werden. Fahrgäste können in dieser Zeit an den Haltestellen „Deutsche Bank“ beziehungsweise „Jahnstraße“ zu- und aussteigen.