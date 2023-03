„Cadbury Hall“: Weitere Vorstellung am Sonntag

Dillenburg. „Cadbury Hall“ ist die neue Produktion des Sinner Film-Clubs, die am 11. März im Dillenburger Gloria-Kino Premiere gefeiert hat. Aufgrund des großen Erfolgs der bisherigen Aufführungen wird die spannende Mörderjagd auf den großen Unbekannten verlängert. Eine weitere Aufführung des Films findet am kommenden Sonntag, 2. April, um 18 Uhr im Gloria-Kino statt. Dann geht es wieder um die Frage, warum Kriminalinspektor Blunt auf mysteriöse Weise spurlos verschwunden ist, eine schwarze Gestalt mit Sense wie der Tod durch den Park von Cadbury Hall, die angrenzende Abteiruine von Oakwood Abbey und das nahe gelegene Moor wandelt und was das Ganze mit einem 20 Jahre zurückliegenden Goldraub zu tun hat. Und ob Scotland Yard am Ende den Täter entlarven kann. „Cadbury Hall“ ist ein im Süden Englands des Jahres 1938 angesiedelter Krimi, bei dem ein bisschen Agatha Christie und Edgar Wallace Pate gestanden haben.