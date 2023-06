Dachstuhlbrand in der Adolfshütte in Dillenburg gelöscht

Die Adolfshütte ist eine Gewerbeimmobilie und befindet sich im Industriegebiet in der Schelderau 1. Am Gebäude waren Flammen und schwarzer Rauch zu sehen. Vor Ort im Einsatz waren Polizei und Feuerwehr. Die Anwohner in Niederscheld wurden gebeten aufgrund der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.