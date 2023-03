Das Karfunkel-Figurentheater spielt am 1. April in Donsbach

Dillenburg-Donsbach. Mit dem Stück „Yakari: Schneeball - der weiße Bär - in Gefahr“ gastiert das Karfunkel-Figurentheater am Samstag, 1. April, um 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Donsbach. „Die Bühnenbilder und die handgefertigten Figuren sind nach den Originalzeichnungen der Zeichentrickserie entstanden. Das in vier Akten inszenierte Stück hat eine Spieldauer von 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren“, erläutert Theater-Betreiber Bernd Sperlich in einer Pressemitteilung.