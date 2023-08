Das Sterben der Gasthäuser und Kneipen im Dillkreis

Eingetrübt wird das Licht am Ende des Tunnels allerdings nicht nur vom vielerorts herrschenden Personalmangel, sondern auch von den aktuellen Entwicklungen durch Russlands Krieg gegen die Ukraine und dessen Folgen. Die explodierenden Preise für Lebensmittel könnten die Gastwirte gar nicht 1:1 an ihre Kunden weitergeben. Dazu kämen die steigenden Kosten für die Energie. "Eine echte Zwickmühle" aber werde daraus, weil die potenziellen Kunden gleichfalls mit den finanziellen Folgen zu kämpfen haben. Dann beantwortet unter Umständen das Schreiben mit der neuen Gas-Rechnung die Frage, ob am Sonntag im Gasthaus am Ort gegessen werden kann.