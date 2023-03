Dekanat an der Dill denkt über fünf Nachbarschaftsräume nach

Ausführlich beleuchtet und diskutieren die Synodalen in Eisemroth das Vorhaben, das evangelische Dekanat an der Dill in fünf Nachbarschaftsräume aufzuteilen. Der Vorschlag kann jetzt in den einzelnen Kirchengemeinden besprochen werden. Entschieden werden soll über das Projekt bei der Herbstsynode am 14. Oktober. (© Holger Jörn Becker-von Wolff)