Dekanat plant Tauffeste rund um den Johannistag

Die Kirchengemeinden Ballersbach, Bicken und Offenbach feiern ein Tauffest mit Tauferinnerung gemeinsam mit der Kirchengemeinde Siegbach am 2. Juli im Naturerlebnisbad Siegbach. Weitere Informationen dazu geben Pfarrer Roland Friedrich, Telefon 02772-9230505, Pfarrerin Sonja Oppermann unter Telefon 02772-64312 oder Pfarrerin Jelena Wegner, Telefon 02778-439. In Eschenburg-Hirzenhain und Simmersbach findet am 27. August um 10 Uhr ein Tauffest auf den Streuobstwiesen am Bach in Hirzenhain statt. Weitere Informationen dazu gibt Pfarrer Michael Brück, Telefon 02770-635.