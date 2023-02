Demenzschulung in Dillenburg

Dillenburg. „EduKation Demenz®” ist der Name eines aktuellen Schulungsprogramms für Angehörige von Menschen mit Demenz, das der Caritasverband in Dillenburg ab 21. März anbietet. Ziele der Schulung sind es, die Krankheit „Demenz” zu verstehen - mit all ihren Auswirkungen auf das Leben des Kranken und der Angehörigen. Weitere Informationen gibt es bei Elke Schmidt unter Telefon 06441-9026344 oder per E-Mail: seniorenberatung@caritas-wetzlar-lde.de. Anmeldungen sind bis 10. März möglich.