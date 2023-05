Den Bienen auf der Spur

Dillenburg-Niederscheld. Der Verein Naturpark Lahn-Dill-Bergland bietet am Sonntag, 4. Juni, eine Naturerlebnistour zum Thema „Bienen“ an. Mit Naturparkführer Rüdiger Schwarz geht es durch Wald, Feld und Flur zu einem Bienenstand. Dort gibt es Einblicke in die „Honigfabrik“ und viel Wissen über die faszinierende Welt der Bienen. Ein kleiner Imbiss rundet die rund dreieinhalbstündige Veranstaltung ab. Die Tour eignet sich für kleine und große Bienenfans. Los geht es um 10.30 Uhr am Freizeitgelände „Hustenbach“ im Wald bei Niederscheld. Die Kosten betragen 15 Euro für Erwachsene und 10 Euro pro Kind. Um Anmeldung wird gebeten, entweder per E-Mail an die Adresse ras53@web.de oder unter Telefon 01 57-81 60 62 40.