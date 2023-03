Den Königstag auf dem Schlossberg in Dillenburg feiern

Am 27. April zelebrieren die niederländischen Nachbarn alljährlich den Geburtstag ihres Königs Willem-Alexanders - mit großen Straßenfesten und Freimärkten. Um die enge Verbundenheit der Oranienstadt gegenüber den Niederlanden und ihrem Königshaus zum Ausdruck zu bringen, feiert Dillenburg kräftig mit. Der Königstag startet um 11 Uhr mit einem Flohmarkt rund um die Villa Grün. In den Niederlanden sind diese „Vrijmarket“ Tradition und werden oft im Zusammenhang mit dem Geburtstag veranstaltet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung einen Flohmarktstand vor Ort zu betreiben. Tische, Decken, Dekorationen und alles, was erforderlich ist, um das eigene Angebot zu präsentieren, sind selbst mitzubringen. Auch der Zeitpunkt kann frei gewählt werden. Bis 17 Uhr heißt es dann für Besucher des Königstags: Stöbern, feilschen, Schnäppchen jagen und allerhand Schätze entdecken.