Der Dillenburger Orgelsommer beginnt

Die beiden Kantoren Petra Denker und Joachim Dreher haben bekannte und „neue“ Organisten eingeladen, die an der Klais- oder der Oberlinger-Orgel eine stilistische Vielfalt präsentieren werden. In diesem Jahr werden nur in der evangelischen Stadtkirche nach der jeweiligen etwa 40-minütigen Orgelmusik Kirchenführungen angeboten. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei; lediglich am Ende wird um eine Spende zur Unterstützung dieser Konzertreihe gebeten.