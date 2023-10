Der Hubertusmarkt trotzt in Dillenburg dem Schmuddelwetter

Hubertusmarkt am Sonntag: Das Kinderkarussell dreht auf dem Wilhelmsplatz in Dillenburg unentwegt seien Kreise.

Hubertusmarkt am Sonntag: Das Kinderkarussell dreht auf dem Wilhelmsplatz in Dillenburg unentwegt seien Kreise.

Obwohl es regnete, tummelten sich am Sonntag viele Menschen in der Dillenburger Innenstadt. Der Grund war der Hubertusmarkt. Am Montag geht es weiter.