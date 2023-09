„Der Mittelstand - BVMW trifft sich auf dem Golfplatz

Dillenburg-Niederscheld. Der nächste Treff des „Der Mittelstand - BVMW. Bundesverband“ findest am Mittwoch, 13. September, beim Golfclub Dillenburg (Auf dem Altscheid, Niederscheld) statt. Beginn ist um 18 Uhr. Neben aktuellen Themen, die die Unternehmerschaft betreffen und zu denen Informationen gegeben werden, steht der Netzwerkgedanke und das gegenseitige Vorstellen und Kennenlernen im Vordergrund. Eingeladen sind Geschäftsführer und Entscheider aus Unternehmen, Inhaber und Selbständige aus der Region. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich unter http://tinyurl.com/4z268tjx oder per E-Mail an Matthias.Merzhaeuser@BVMW.de.