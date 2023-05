Der Schelder Weiher ist ab Pfingsten geöffnet

Dillenburg-Niederscheld. Pfingsten ist es so weit: Am Schelder Weiher in Niederscheld beginnt am Samstag, 27. Mai, die Badesaison 2023. Er ist dann an trockenen Tagen mit Außentemperaturen ab 20 Grad täglich ab 11 Uhr geöffnet. Der Freundeskreis Schelder Weiher hat die entsprechenden Vorarbeiten erledigt. Neu in diesem Jahr ist die Überdachung des Sitzbereichs am Eingang. Zudem steht W-LAN zur Verfügung.