Der Vorverkauf für das Mozart-Requiem in Dillenburg läuft

Ab sofort sind Konzertkarten in Dillenburg bei der Buchhandlung Rübezahl am Hüttenplatz sowie im Weltladen in der Hauptstraße zum Preis von 18 Euro erhältlich. Ermäßigt kosten die Karten 15 Euro, Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Restkarten können am Konzerttag ab 16 Uhr an der Abendkasse erworben werden