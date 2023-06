Die Oranien-Schule Dillenburg lädt zum Theater-Festival ein

Am Dienstag, 4. Juli, geht es um 18 Uhr los mit den Kursen der Jahrgänge 9 und 10. Sie führen zwei Werke auf. Im Stück „(Gem-)einsam“ reflektieren die Akteure ein paradoxes Gefühl, das jeder kennt: Man steht in einer großen Menschenmenge, aber fühlt sich komplett alleine gelassen. „In diesem Zusammenhang kommt es sehr schnell zu Mobbing und Ausgrenzung. Was steckt also wirklich dahinter, wenn sich jemand anders verhält?“, schreibt die Schule in ihrer Ankündigung. In eine ähnliche Kerbe schlage das Stück „Die anderen“: Ein großer Teil des Lebens drehe sich um die anderen. Die anderen seien häufig anders als man selbst. Das auszuhalten, sei ziemlich schwer. Das Theaterstück zeige auf unterhaltsame Weise Jugendliche, die sehr unterschiedlich sind. Trotzdem seien sie irgendwie liebenswert.