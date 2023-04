Dierk Mankel führt SPD-Fraktion in Dillenburg

Mankel ist seit über 25 Jahren Mitglied der SPD. In Dillenburg ist er nach seinem Umzug von Haiger nach Manderbach vor sieben Jahren seit mehr als einem Jahr in der SPD-Fraktion im Stadtparlament aktiv. Er leitet hier den Ausschuss für Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit und Zukunft. Dierk Mankel ist verheiratet, hat eine Tochter und unterrichtet als Lehrer an der Goldbachschule in Frohnhausen. Bis zu seinem 30. Lebensjahr arbeitete er als Krankenpfleger im PKH Herborn.