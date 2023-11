Dillenburg arbeitet mit Deutsche Glasfaser zusammen

Im Rennen um das schnelle Internet in der Oranienstadt waren auch Goetel und Glasfaser Plus. Glasfaser Plus, eine Tochter der Telekom, bietet zwar den sogenannten „Open Access“, also den offenen Anschluss für andere Anbieter an, würde aber nur einen Teil der Kernstadt ausbauen. Die Deutsche Glasfaser will flächendeckend aktiv werden. Goetel will für den Ausbaubeginn 40 Prozent Vertragsabschlüsse haben.