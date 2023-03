Dillenburg baut touristisches Angebot aus

Dillenburg. Dillenburg erweitert sein touristisches Angebot: Mit der Unterstützung von Vereinen finden neben den klassischen Stadtführungen erstmals auch Themen- und Familienstadtführungen statt. Bei der Familienführung in der Grube Yspilanta in Oberscheld kann am 13. April die Geschichte des Bergbaus mit Kinderaugen entdeckt werden. Groß und Klein erleben auf unterhaltsame und anschauliche Weise, wie sehr der Bergbau in der Region verwurzelt ist und wie er sich entwickelte. Die kostenlose Führung startet um 14 Uhr und dauert 45 Minuten. Da in der Grube Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad herrschen, wird eine angemessene Kleidung empfohlen. Treffpunkt ist vor dem Grubeneingang.