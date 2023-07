Dillenburg brennt noch einmal – aber nur mit Licht

Wer die Gebäudeillumination verpasst hat, darf sich auf Freitag, 18. August, freuen: Dann wiederholt die Oranienstadt die „Lichtspiele“, die Theaterszenen und die offene Stadtführung. Außerdem läuft die Ausstellung „Kindsmord, Feuer und Kollekten“ in der Villa Grün noch bis Sonntag, 30. Juli. Stadthistoriker Simon Dietrich bietet am Samstag, 15. Juli, und Freitag, 28. Juli, noch Sonderführungen in der Ausstellung an. Im neuen Veranstaltungsort des Dillenburger Museumsvereins „Kapellchen“ auf dem Schlossberg hält er am Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr einen Vortrag über den Stadtbrand.