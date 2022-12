Dillenburg: Mercedes in die Dietzhölze gerutscht

Dillenburg. Einen unfreiwilligen Ausflug in die Dietzhölze machte in den frühen Montagmorgenstunden der Fahrer eines Mercedes in Dillenburg. Gegen 6 Uhr hatten Zeugen bei der Polizei gemeldet, dass sich in Höhe einer Autowaschanlage in der Kasseler Straße ein Wagen in dem Gewässer befindet. Unbestätigten Angaben zufolge hatte der Pkw-Lenker offenbar versucht, einen Parkplatz an der dort befindlichen Böschung anzusteuern. Wahrscheinlich hatte der Regen den Asphalt in eine Eisbahn verwandelt, sodass das Auto über die niedrige Bordsteinkante hinweg und bergab in den Bach schlitterte.