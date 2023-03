Dillenburg sucht Kandidaten für Charlotte-Petersen-Medaille

Die Journalistin Charlotte Petersen war eine der größten Persönlichkeiten Dillenburgs und wurde zur 1986 Ehrenbürgerin ernannt. Gemeinsam mit Hilda Heinemann, der Frau des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann, gründete sie im Jahr 1959 das Hilfswerk Wapniarka. Dieser Name geht zurück auf das 1942 in Südrussland für rumänische, bulgarische und baltische Juden errichtete KZ Wapniarka. Eine Wiedergutmachung in Form einer Rente wurde den KZ-Opfern nicht gewährt. Die Überlebenden erhielten lediglich eine einmalige Abfindung von 5000 Mark.