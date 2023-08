Dillenburg wiederholt den virtuellen Stadtbrand

Die Veranstaltung am 18. August beginnt um 20 Uhr mit einer offenen Führung für alle Interessenten. Stadthistoriker Simon Dietrich nimmt die Teilnehmer auf eine etwa 30 Minuten dauernde Tour mit in den Bereich, in dem in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai 1723 die verheerende Feuersbrunst ausbrach. Treffpunkt ist am Eingang des Alten Rathauses. Die Sonderführung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.