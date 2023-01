Dillenburger Angeklagter ist vor Gericht kein Unbekannter

Nach eigener Aussage ist der Angeklagte am frühen 19. Juni 2022 nach Stress an der Tankstelle über den Südportalkreisel des Schlossbergtunnels nach Hause in seine Wohnung in der Dillenburger Innenstadt gegangen und hat sich dort das Messer geholt. Mit diesem hat er, so sagte der 34-Jährige am ersten Verhandlungstag aus, später auf einen gleichaltrigen „Streitschlichter“ eingestochen. (© Christoph Weber)