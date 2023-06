Dillenburger Bürgerfrühstück ist voller Erfolg

Die Speisung der 5000 war es nicht, dennoch war die Zahl jener, die sich am Samstagvormittag zum 9. Dillenburger Bürgerfrühstück an der Tafel an der Ecke Haupt- und Marktstraße einfanden groß genug, um die fleißigen Hände, die die für Essens- und Getränkeausgabe zuständig waren auf Trab zu halten. (© Helmut Blecher)