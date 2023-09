Dillenburger Christen nähern sich den Liedern Luthers

„Musik ist es, die uns unmittelbar berührt“, zitierte der Referent Robert Jourdain, und so tauchte Jochen Arnold in die Vorstellungswelt von Martin Luther ein, dass das Evangelium immer auch das klingende Wort sei, das es fröhlich gesungen zu verbreiten gilt. „Von Anfang an haben die Christen gesungen“, lässt er Luther sagen, der verkündete: „Singt in eurem Herzen anmutig vor Gott“. Der Reformator habe möglichst volkstümliche Worte für die Wiedergabe der Psalmen gewählt, weil die Musik als Klage und Bitte Brücken in den Alltag schlage.