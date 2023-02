Dillenburger Messerstecher kassiert fünfjährige Haftstrafe

In der Frankfurter Straße in Dillenburg wurde am 19. Juni 2022 durch ein Messer ein 34-jähriger Streitschlichter schwer verletzt. Der Täter hatte sich über die Durchsetzung des Hausverbots für das Tankstellengelände geärgert, dann in seiner Wohnung ein Messer geholt, um es dann aber gegen einen gleichaltrigen Mann aus seinem persönlichen Umfeld einzusetzen. (© Christoph Weber)