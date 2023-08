Dillenburger Orgelsommer bietet fünftes Konzert

Dillenburg. Bei seinem Konzert im Rahmen des Dillenburger Orgelsommers am Sonntag, 13. August, präsentiert der Organist Constantin Scholl auf der Klais-Orgel in der katholischen Pfarrkirche Dillenburg ein zweiteiliges Sonaten-Programm: Zunächst erwartet die Zuhörer die dreiteilige Triosonate in Es-Dur von Johann Sebastian Bach; danach erklingt die vierteilige symphonische Orgelsonate G-Dur op. 28 von Edward Elgar.