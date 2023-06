Dillenburger Pfingstmesse geht bundesweit auf Sendung

Dillenburg. Am Pfingstsonntag haben der Deutschlandfunk, Saarländischer Rundfunk und HR 4 die Pfingstmesse aus der Kirche Herz Jesu in Dillenburg übertragen. Es ist nicht das erste Mal, dass die heimischen Katholiken „auf Sendung” waren. HR 4 hat schon im Jahre 2007 die Ostersonntags-Messe und 2021 die Pfingstmesse übertragen. Auch der Deutschlandfunk war 2019 schon einmal in Dillenburg, doch diesmal lag eine besondere Konstellation vor. Zum ersten Mal wurde die Heilige Messe ohne Corona-Einschränkungen und gleich von insgesamt drei Rundfunkanstalten gesendet. Dadurch waren bundesweit rund 500.000 Zuhörer mit dabei.