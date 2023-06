Dillenburger Schlossberg wird zum Open-Air-Kino

In „The Banshees of Inisherin“, am 29. Juni (Donnerstag)sieht man die Geschichte von zwei Freunden, in denen einer von beiden die Freundschaft beendet. Einfach so, ohne ersichtlichen Grund zieht er einen Schlussstrich. „Ich mag Dich einfach nicht mehr“, eröffnet er seinem Freund. Für den naiven Padraic, der den älteren Colm immer verehrt hat, ist das nur schwer zu ertragen.