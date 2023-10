Dillenburger Wertstoffhof mittwochs geschlossen

Dillenburg. Der Dillenburger Wertstoffhof am Sportzentrum ist am 25. Oktober letztmalig in diesem Jahr an einem Mittwoch geöffnet. Müll kann noch einmal von 17.30 bis 19 Uhr per PKW dort abgeliefert werden. Die Öffnungszeiten samstags von 9 bis 14 Uhr bestehen weiterhin bis einschließlich 16. Dezember. Im neuen Jahr ist der Wertstoffhof erstmalig wieder am 20. Januar für die Abgabe von Wertstoff-Kleinmengen geöffnet.