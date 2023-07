Dillenburger Wilhelmsturm spielte eine Hauptrolle

Viel Lob gab es vom Open-Air-Kino-Macher für die vielen Helfer. So habe das Stadtmarketing mit Rat und Tat zur Seite gestanden. „Wie es nächstes Jahr aussieht, das wird sich am Ende der Saison zeigen. Aber wenn es wieder einen Slot gibt, in den wir in das Programm am Wilhelmsturm hineinpassen, so wird es auch nächstes Jahr wieder ein Open-Air-Kino geben“, versichert Martin Horne.