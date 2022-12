Dillenburger "Winterzauber" mit Pop-Weihnachtssongs

Ihr Bandname ist Programm: Dennys Sawellion (links) und Stefan Ackermann von "Back 2 the 80s". (© Michael Tietz)

Ihr Bandname ist Programm: Dennys Sawellion (links) und Stefan Ackermann von "Back 2 the 80s". (© Michael Tietz)

"Soul Mash" geben am 16. Dezember und "Back 2 the 80s" am 17. Dezember ihre musikalischen Visitenkarten ab. Dabei geht es nicht nur adventlich zu.