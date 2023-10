Dillenburgerin teilt Leidenschaft für die Oper

Sophie Völz kann an ihrem 90. Geburtstag auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Foto: Helmut Blecher

Sophie Völz kann an ihrem 90. Geburtstag auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Foto: Helmut Blecher

Sophie Volz feiert am 17. Oktober in Frohnhausen ihren 90. Geburtstag. Geboren wurde die früher reiselustige Seniorin und Musikfreundin in Hinterpommern. Eine Lebensgeschichte.