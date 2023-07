Dirigentenstab-Übergabe beim CVJM-Posaunenchor 

Dillenburg. Nach über 40 Jahren als Leiter des Dillenburger CVJM-Posaunenchores gibt Peter Balzer seinen Dirigenten-Stab ab. Im festlichen Gottesdienst am Sonntag, 16. Juli um 10.30 Uhr in der Stadtkirche wird er von seinem wichtigen Ehrenamt entbunden. Jan Simon aus Eisemroth wird als Nachfolger eingeführt. Es erklingen bekannte und neue Blechbläser-Stücke und die Johanniskantorei unter der Leitung von Petra Denker tritt auf. Nach dem Gottesdienst wird mit Essen und Getränken im Gemeindehaus am Zwingel gefeiert.