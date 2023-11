Donsbacher Firma Burbach wird 75

Firmeninhaberin Serena Burbach-Hüsken sei dankbar für 75 Jahre Firmengeschichte und danke jedem Mitarbeiter für das tägliche Engagement, teilt die Firma in einer Presseerklärung mit. Sie berichtete am Jubiläumsabend zum Beispiel von den Anfängen der Firma Burbach. Ihr Großvater Erich Burbach sei nach dem 2. Weltkrieg mit 10 D-Mark und einem Fahrrad aus der Not heraus in die Selbstständigkeit gestartet. Am 19. Januar 1948 sei die Eintragung in die Handwerksrolle in Wiesbaden erfolgt. 1956 habe er die Meisterprüfung im Elektrohandwerk abgelegt und zählte zum damaligen Zeitpunkt bereits 25 Mitarbeiter. Burbach-Hüskens Vater Willi Burbach baute das Unternehmen weiter aus und übergab es schließlich an Serena Burbach-Hüsken.