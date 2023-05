Dillenburg. Der DRK Kreisverband startet nach langer Pause die monatlichen Seniorentreffpunkte in Dillenburg mit Themen und Beiträgen, die für ältere Menschen von Interesse sind. Der erste Treff ist am Mittwoch, 31. Mai. Von 14.30 bis 16.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen und ein kurzweiliges Unterhaltungsprogramm mit Helmut Blecher. Das Treffen findet in der Berliner Straße 42 statt.