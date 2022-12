EAM-Bauarbeiten in Dillenburg kurz vor dem Ende

Insgesamt will die EAM in diesem Abschnitt sowie in der Becher-, der Industrie- sowie in Teilen der Frohnhäuser Straße, der Bismarckstraße und des Dorotheenwegs 1400 Meter Mittelspannungskabel und 500 Meter Niederspannungskabel sowie 300 Meter Gasrohr für die Hausanschlüsse verlegen. Witterungsbedingt werden die weiteren Abschnitte erst im Frühjahr in Angriff genommen, wie EAM-Regionalleiter Marcus Hief bei einem Ortstermin mit Bürgermeister Michael Lotz sagte. Allein in diesem Jahr investiere die EAM nur in Dillenburg rund 1,3 Millionen Euro in eine, wie Hief sagte, „sichere und zukunftsorientierte Strom- und Gasversorgung“.