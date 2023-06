Ein Format mit Zukunft in Dillenburg

DILLENBURG. Sage noch einer, in Dillenburg wäre nicht viel los. Viel los war im Juni auf dem Schlossberggelände und auf dem Wilhelmsplatz, der sich mit den "Afterwork"-Veranstaltungen wohl endgültig als zentraler Treffpunkt Dillenburgs etabliert. "Die Premiere war überaus positiv, wie die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger in den sozialen Medien belegt", erklärt Anja Graser, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Oranienstadt Dillenburg. "Nicht zuletzt, dass die Veranstaltungen kostenfrei waren und die Organisation bestens geklappt hat, hat zum Erfolg des geselligen Miteinanders gesorgt", so Anja Graser.