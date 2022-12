Einbruch ins Restaurant am Tiergarten in Donsbach

DILLENBURG-DONSBACH. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in Donsbach in das Restaurant am Tiergarten eingestiegen. Zwischen 16.30 und 6.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf, kletterten hinein und suchten in der Gaststätte und in einem Büro nach Beute. Angaben zu gestohlenen Wertsachen kann die Polizei noch nicht machen. Die Einbruchschäden beziffert sie auf rund 1000 Euro. Die Ermittler bitten Zeugen, denen in der Nähe des Restaurants verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise unter Telefon 02771-9070.