Dillenburg. Zu einem Vortrag zum Thema „Es herrscht Krieg in Europa - Was sagen die Religionen? Eine christliche Perspektive“ lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg für Montag, 25. September, ein. Beginn ist um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Zwingel in Dillenburg. Am 24. Februar 2022 begann die Invasion russischer Truppen in die Ukraine. Seitdem dauert der Angriffskrieg Russlands mit zunehmender Härte und Zerstörung an. Gibt es einen „gerechten Krieg“? Und wenn ja, wie lässt sich dies aus einer religiösen Perspektive rechtfertigen? Oder fordert die christliche Religion nicht Gewaltlosigkeit und „bedingungslosen“ Einsatz für den Frieden? Kann und darf ein gläubiger Christ einen Krieg „gutheißen“ - oder muss er ihn „verdammen“? Diesen Fragen widmet sich der katholische Theologe Prof. i.R. Dr. Heinz-Günther Stobbe in seinem Vortrag. Der Eintritt ist frei. Am 24. Oktober wird ein Vortrag in der Aula der Hohen Schule in Herborn folgen, bei der Rabbiner Prof. Dr. Daniel Krochmalnik die gleichen Fragen aus jüdischer Perspektive behandeln wird.