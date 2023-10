Experte aus Bad Endbach gibt Tipps zu Arthrose/Arthritis

Wetzlar/Bad Endbach. Daniel Fink, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie und Oberarzt im Rheumazentrum Mittelhessen in Bad Endbach, hat am Mittwoch an unserem „Direkten Draht zum Mediziner“ den Anrufern Fragen zum Thema „Arthrose/ Arthritis: Symptome, Ursache und Hilfe“ beantwortet. Eine Anruferin (85) aus Biedenkopf-Wallau: „Ich habe fürchterliche Schmerzen in den Händen und weiß nicht, ob es sich um Arthrose oder Arthritis handelt.“ Die Gelenke sind nicht geschwollen oder überwärmt und die Schmerzen nachts am stärksten. Die Morgensteifigkeit vergeht, wenn sie die Hände bewegt. Beide Mittelfinger sind krumm. „Es ist ein Gefühl, als würden mit einer Zange die Nägel herausgezogen“, erklärt sie. Außerdem beschreibt die Wallauerin ein Taubheitsgefühl in beiden Händen. „Das klingt nach einer ausgeprägten Arthrose“, so der Arzt. Schmerzmittel nimmt sie wegen anderer Beeinträchtigungen ohnehin. „Ich bin nie schmerzfrei und das macht mich fertig.“ Zudem hat auch noch ihr Arzt aufgehört. „Ich hänge völlig in der Luft.“ Da bei so komplexen Beschwerden am Telefon keine genaue Antwort möglich ist, rät Daniel Fink zur weiteren Abklärung in das Rheumazentrum Mittelhessen. „So können wir Sie gründlich untersuchen, denn es könnte auch noch eine entzündliche Komponente dabei sein“, erklärt der Arzt. Ein Leser aus Dautphetal (81) vermutet Probleme rheumatischer Art in der linken Hand. Der Ringfinger schmerzt bis in die Handwurzel. Außerdem hat er Schuppenflechte. „Mir dauert es einfach zu lange, bis man einen ambulanten Termin bekommt, deshalb rufe ich an“, so der Leser. „Das klingt nach Arthritis, denn ein Drittel aller Schuppenflechte-Patienten entwickeln eine Arthritis“, so der Arzt. „Am besten lassen Sie sich stationär einweisen, doch bis dahin rate ich zu einem Schmerzmittel.“ Der Mann nimmt bereits ein Mittel, möchte aber nicht dauerhaft Medikamente nehmen, um seine Organe zu schonen. „Es wird nicht ohne ein dauerhaftes Medikament gehen, man kann aber die Stärke anpassen“, so Daniel Fink. „Ich habe starke Schmerzen im Zeh und keiner weiß, was es sein könnte“, erzählt eine 70-Jährige aus Wiesenbach. Sie wurde lange Zeit mit Cortison behandelt, was gut half - jetzt wurde sie auf MTX umgestellt, ein Medikament, das bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen angewendet wird. Die Frau hat keine erhöhten Entzündungswerte und auch keine Schuppenflechte, aber Fibro-Myalgie, Osteoporose, eine Skoliose und seit der Umstellung in vier Wochen schon dreimal eine Blasenentzündung. Auch hie rät der Arzt zu einer stationären Einweisung. „Das dauert meist fünf Tage, wir machen uns ein genaues Bild und können die Therapie entsprechend ändern.“ Bei einer 70-jährigen Aßlarerin wurde vor eineinhalb Jahren Arthritis festgestellt und sie spritzte sich mehr als ein Jahr MTX, bis sie ein „schlimmes Jucken“ vom Hals bis zu den Knien bekam. MTX wurde abgesetzt und die Aßlarerin bekam eine Gürtelrose dazu. Derzeit hat sie keinerlei Beschwerden in den Händen und möchte wissen, wie lange das Medikament im Körper verbleibt und ob es eine Alternative gibt. „Alternativen gibt es immer und das MTX dürfte nicht mehr vorhanden sein“, so Fink. „Ich würde jetzt erst einmal die Gürtelrose behandeln und dann wieder zum Rheumatologen gehen, Entzündungswerte kontrollieren und en anderes Medikament probieren.“ Ein Leser (75) aus Ballersbach ist Patient im Rheumazentrum Mittelhessen. „Ich habe rheumatoide Arthritis und meine Schwachstellen sind die Handgelenke“, erklärt er dem Arzt. Nun ist er am Montag im Bad gefallen und hat Schmerzen in der linken Hand. „Erst habe ich gar nichts gemerkt - erst am Abend kamen Symptome wie bei einem Rheumaschub, ich habe Cortison eingenommen und es ging ein bisschen besser“, sagt der Mann, ob es tatsächlich ein Schub sein kann. „Man sollte zuerst eine Fraktur ausschließen und dann zur weiteren Abklärung ins Rheumazentrum kommen“, rät der Arzt. Eine Wetzlarerin (83) hat Arthrose und ihr wurde vor 30 Jahren das rechte Sternoklavikulargelenk (mediales Schlüsselbeingelenk) entfernt. „Jetzt habe ich das Gleiche auf der linken Seite und wenn ich mich bücke, wird mir übel“, erklärt sie. Die Frau möchte keine OP, da sie schon drei Embolien hatte. „Eine konservative Behandlung ist schwierig und wenn sie Luftnot bekommen, muss man sich etwas überlegen“, so der Arzt. Vielleicht könne man auch zuerst ein Schmerzmittel mit Entzündungshemmer versuchen. Ein Leser aus Haiger (77) beschwert sich über Probleme mit der rechten Schulter, die vom Nacken bis ins Schultergelenk ziehen. Je nachdem, wie er den Arm hält, schmerzt es auch im Ruhezustand. „Ich denke, da ist der Orthopäde der richtige Ansprechpartner, denn es könnte die Rotatorenmanschette sein, die durch Kalkablagerungen schmerzt“, so Fink. Schmerzmittel möchte der Leser nicht nehmen, da er schon für die Lunge und den Blutdruck Medikamente nimmt, die sich vielleicht miteinander vertragen. Daniel Fink rät zur Schmerztherapie und Krankengymnastik. Der Hausarzt kann sich anschauen, wie die Medikamente miteinander harmonieren. Ein Anrufer (85) aus Oberbiel hat Schuppenflechte und Arthrose und nach vielen Jahren mit verschiedenen Medikamenten, mit denen es Probleme wie eine Bauchspeicheldrüsenentzündung oder Gürtelrose gab. Derzeit nimmt er Guselkumab, das bei Psoriasis Arthritis eingesetzt wird, sich bei ihm allerdings auf die Blutzuckerwerte auswirkt. Vor zwei Wochen begannen starke Glieder- und Halsschmerzen und es gibt keinerlei Besserung. Eine kleine Verletzung am Bein wurde zur ausgewachsenen Entzündung und der Mann fragt: „Gibt es eine andere Möglichkeit, um mir zu helfen?“ Daniel Fink rät zu einer zweiwöchigen Komplex-Therapie mit Krankengymnastik, Ergo- und Gerätetherapie und mehr. Zuerst sollte allerdings der Diabetologe hinzugezogen werden. „Manchmal sorgen auch andere Krankheiten für die Entgleisung des Zuckers“, weiß der Arzt. Wenn der Kollege einverstanden ist, sollte die stationäre Aufnahme erfolgen und auch nach neuen Medikamenten gesucht werden.